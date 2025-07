L’OTIC dénonce les abus lors des remorquages et exige la présence obligatoire de la police

L’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC) a appelé à l’impératif d’adopter des solutions intelligentes et modernes pour surmonter les problèmes liés au stationnement des véhicules, et ce, à travers le lancement d’applications mobiles, d’alertes électroniques et de systèmes de surveillance numérique.

L’OTIC a souligné, dans ce cadre, qu’elle a enregistré, dans certaines municipalités, notamment celle de Tunis, plusieurs cas de dépassements et de violation des droits des citoyens ainsi que du cadre juridique, lors du remorquage (le levage de véhicules) et de l’immobilisation des roues de véhicules (“sabot”) stationnés illégalement.

L’organisation a estimé, ainsi, qu’il est indispensable de suspendre, immédiatement, toutes les concessions de fourrière en infraction avec la loi, jusqu’à la révision et l’audit des conditions qui les régissent ; et de réviser le cahier des charges municipal en la matière et ce en mentionnant, clairement, qu’il est interdit d’intervenir (remorquage et stabilisation des roues des véhicules), sans la présence obligatoire d’un agent de police, qui est habilité à constater les infractions et à mettre en œuvre les procédures légales adéquates.

L’OTIC a recommandé, aussi, à mettre en place un mécanisme officiel de réception des plaintes relatives aux infractions en la matière et à veiller à indemniser les citoyens concernés par des opérations illégales de remorquage et de stabilisation des roues des véhicules.

L’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur, forte de sa responsabilité nationale, affirme que le respect de la loi est le seul moyen de garantir les droits de chacun.