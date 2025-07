Le Canada soutient un projet de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent en Tunisie

Le Canada soutient un nouveau projet de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent en Tunisie.

D’une durée de deux ans, ce projet est mis en œuvre par le Centre international d’excellence pour la lutte contre l’extrémisme violent, connu sous le nom de “Hedayah”, en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT).

Ce projet vise, selon un communiqué publié ce mardi sur la page officielle de l’ambassade du Canada, à renforcer la communication stratégique et les discours alternatifs à l’extrémisme violent.

Il s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme 2023-2027.

Le programme comporte plusieurs volets, dont la formation de 50 prédicateurs notamment des imams et des cadres du culte à travers le pays, ainsi que la formation de 10 formateurs.

Il comprend également l’organisation de six campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale et un soutien technique aux institutions publiques et aux acteurs de la société civile pour la production de messages adaptés, inclusifs et ancrés dans la réalité locale.

« Le Canada est fier d’appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre de solutions locales à des défis mondiaux », a souligné l’ambassade, ajoutant que « ce programme renforce les approches inclusives qui construisent les capacités des communautés locales et favorisent un discours positif face à l’extrémisme violent ».

Le Centre Hedayah, basé aux Émirats arabes unis, est une organisation internationale indépendante, apolitique et non idéologique, fondée en 2012.

Elle se veut une plateforme opérationnelle pour lutter contre l’extrémisme violent, en promouvant la compréhension mutuelle et les bonnes pratiques.

Ses domaines d’action incluent la diplomatie sportive et culturelle, l’éducation contre l’extrémisme, la lutte contre la radicalisation en milieu carcéral, ainsi que le soutien aux victimes du terrorisme, selon son site officiel.

Par ailleurs, le centre Hedayah appuie également en Tunisie deux projets financés dans le cadre du programme de renforcement de la résilience face à l’extrémisme violent, financé par l’Union européenne et mis en œuvre avec la CNLCT :

« Voies vers l’emploi et la résilience : un pas vers l’inclusion économique des jeunes »

« Créer un espace de rencontre et d’apprentissage – Espace 21 »

Ces initiatives visent à renforcer, sur le long terme, la résilience des jeunes et à bâtir des communautés plus fortes, dans le cadre des efforts de prévention de l’extrémisme.