Orientation universitaire : lancement du service SMS pour les bacheliers d’excellence 2025

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que l’inscription au service de réception des résultats d’orientation universitaire par SMS démarre ce lundi pour les candidats de la session des excellents (cycle préparatoire aux études d’ingénierie en France, à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de La Marsa, et aux universités allemandes et françaises), titulaires du baccalauréat 2025.

Le ministère a précisé que les candidats souhaitant recevoir leurs résultats par SMS peuvent envoyer un message au numéro 85000, selon la formule suivante :

“or” [espace] numéro du baccalauréat.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que la publication des résultats par SMS commencera mardi 8 juillet 2025 à partir de 9h du matin, et qu’ils seront disponibles sur le site www.orientation.tn à partir de midi.