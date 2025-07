Sfax : Appel à une grève régionale dans le secteur privé

Le principe de décréter une grève régionale dans le secteur privé à Sfax vient d’être adopté par les cadres syndicaux du secteur suite à une réunion tenue, samedi, au siège de l’Union régionale du travail (URT) à Sfax.

L’adoption du principe de grève intervient en signe de protestation contre la tergiversation du ministère des affaires sociales dans l’ouverture d’une nouvelle session de négociations et pour revendiquer des augmentations salariales au tire des années 2025, 2026 et 2027, compte tenu de la détérioration du pouvoir d’achat, et la hausse de l’inflation et des prix, a fait savoir le secrétaire général adjoint de l’URT à Sfax, Mohamed Abbes dans une déclaration dimanche à l’Agence TAP.

Et d’ajouter que la date de la grève sera fixée ultérieurement par le bureau exécutif de l’URT.