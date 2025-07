Jusqu’à 50 °C en Tunisie : les précautions à suivre selon la Protection Civile

Alors que la Tunisie s’apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur extrême, la Protection Civile a lancé une série d’alertes et de recommandations à destination des citoyens. Selon les prévisions, les températures pourraient atteindre entre 40 et 50 degrés Celsius dans plusieurs régions, accompagnées de formations nuageuses épaisses accentuant l’étouffement de l’air. Cette situation météorologique exceptionnelle nécessite une vigilance accrue pour préserver à la fois la santé publique et la sécurité des biens.

Parmi les consignes émises, l’accent est mis sur les précautions à prendre à l’intérieur des véhicules. Il est formellement déconseillé de laisser des objets susceptibles d’exploser sous l’effet de la chaleur, tels que les aérosols, les briquets, les boissons gazeuses, les parfums et les batteries d’appareils électroniques. Il est également recommandé de laisser légèrement ouvertes les vitres des voitures afin de permettre la circulation de l’air, de ne pas remplir complètement les réservoirs de carburant, et de préférer le ravitaillement en essence pendant la soirée. Les trajets en voiture doivent autant que possible être évités dans la matinée, période où la température grimpe rapidement. Il est aussi conseillé de ne pas surgonfler les pneus, notamment en prévision de longs trajets, pour éviter tout risque d’éclatement.

La chaleur intense pourrait également provoquer la sortie massive de serpents et de scorpions de leurs terriers. Ces derniers, en quête de fraîcheur, pourraient s’infiltrer dans les habitations ou les exploitations agricoles. Les autorités appellent donc à la prudence et à une surveillance attentive des alentours des maisons, en particulier dans les zones rurales.

Sur le plan sanitaire, la Protection Civile recommande de boire beaucoup d’eau et de liquides pour éviter tout risque de déshydratation ou de coup de chaleur. L’usage des chauffe-eau doit être suspendu pendant cette période, tout comme l’exposition directe des bouteilles de gaz au soleil, qui pourrait engendrer des accidents graves. Il est également essentiel d’éviter les surcharges électriques en n’utilisant les climatiseurs que dans les pièces occupées, particulièrement lors des pics de chaleur enregistrés entre 10 heures et 15 heures. Dans cette même tranche horaire, il est vivement conseillé d’éviter toute exposition directe au soleil.

La Protection Civile rappelle enfin que le numéro d’urgence 198 reste accessible à toute heure pour signaler un incident ou demander une assistance. Ces recommandations visent à limiter les risques liés aux températures extrêmes et à garantir la sécurité de tous en cette période caniculaire.