Gaza : plus de 100 morts en une journée, dont des civils attendant de l’aide

Au moins 18 Palestiniens sont tombés en martyr et d’autres sont blessés à l’aube de ce vendredi, dans des frappes aériennes menées par l’aviation de l’entité sioniste contre des tentes de déplacés dans la zone d’Al-Mawasi à l’ouest de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, ainsi que dans le quartier de Sabra à Gaza-ville.

Selon le correspondant de l’Agence de presse palestinienne WAFA, au moins 15 personnes, majoritairement issues de la famille Abu Khdeija, sont tombées en martyr et plusieurs autres sont blessées, lorsqu’un raid de l’entité sioniste a visé une tente abritant des déplacés de cette famille, près des tours Taiba à l’ouest de Khan Younis.

Trois autres Palestiniens sont également tombés en martyr et d’autres sont blessés dans une frappe de l’entité sioniste visant une maison du quartier de Sabra, au sud de la ville de Gaza.

Le correspondant a ajouté que l’artillerie de l’entité sioniste avait également ciblé des tentes de déplacés à Al-Mawasi, dans le sud de Rafah.

Par ailleurs, les forces de l’occupation ont détruit plusieurs habitations au nord de la ville de Khan Younis.

Les massacres de l’entité sioniste, qui se sont poursuivis dans plusieurs zones de la bande de Gaza jeudi, ont fait plus de 100 martyrs en une journée, dont 51 tués alors qu’ils attendaient de l’aide humanitaire.

Depuis le 7 octobre 2023, l’agression sioniste mène une guerre d’extermination dans la bande de Gaza, marquée par des campagnes de tuerie, de famine, de destruction et de déplacement forcé, ignorant toutes les voix internationales ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de justice exigeant la fin de ces violences.

Cette guerre a causé plus de 192 000 martyrs et blessés, en majorité des femmes et des enfants, plus de 11 000 disparus, ainsi que des centaines de milliers de déplacés et une famine meurtrière ayant coûté la vie à de nombreux civils, y compris des dizaines d’enfants.