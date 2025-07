Tragédie : Diogo Jota meurt dans un accident, 10 jours après son mariage

Le monde du football est en deuil : Diogo Jota, attaquant de Liverpool FC, est décédé ce matin dans un tragique accident de la route.

L’annonce a bouleversé ses fans et la communauté sportive internationale, d’autant plus que le joueur portugais avait récemment partagé des images de son mariage, célébré il y a à peine dix jours. Âgé de 27 ans, Jota laisse derrière lui son épouse et leurs trois enfants. Réputé pour sa combativité sur le terrain et son humilité en dehors, il s’était imposé comme l’un des visages marquants du club anglais et de la sélection nationale.

La nouvelle de sa disparition a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où coéquipiers, supporters et clubs rivaux lui ont rendu hommage. Une perte immense pour le football, et surtout pour une famille brutalement endeuillée.