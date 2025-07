Mort de Michael Madsen à 67 ans : l’acteur fétiche de Tarantino victime d’une crise cardiaque

L’acteur américain Michael Madsen, figure emblématique du cinéma de Quentin Tarantino, est décédé à l’âge de 67 ans, victime d’une crise cardiaque survenue à son domicile de Malibu, selon les informations de The Hollywood Reporter.

Révélé dans les années 1980, ce natif de Chicago au tempérament intense a marqué le grand écran par sa présence dans plus de 300 films, notamment Reservoir Dogs, Kill Bill, The Hateful Eight ou encore Once Upon a Time in Hollywood. Collaborateur fidèle de Tarantino, il s’est également illustré sous la direction d’Oliver Stone, Ridley Scott, Mike Newell et Robert Rodriguez. Côté vie privée, Michael Madsen, père de sept enfants, a souvent fait la une pour des raisons plus sombres, notamment une arrestation pour violences conjugales en 2024.

Époux de DeAnna Morgan depuis 1996, il avait été profondément affecté par le suicide de son fils Hudson en 2022, une tragédie qu’il avait tenté de surmonter en se consacrant pleinement à son travail.