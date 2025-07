La Norvège a renversé la Suisse mercredi (2-1) pour la première journée de l’Euro-2025 à Bâle grâce à sa capitaine, da Hegerberg.

Grâce à un but de l’attaquante norvégienne (54e) et d’un but contre son camp suisse (58e) et malgré l’ouverture du score des Suissesses par Nadine Riesen (28e), la Norvège a pris la tête du groupe A, à la même hauteur que la Finlande, qui a battu l’Islande un peu plus tôt mercredi (1-0).