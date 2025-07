Manouba : Incendie maîtrisé à Djebel Ammar

Les unités de la protection civile ont réussi, en collaboration des gardes-forestiers, à maîtriser un incendie qui s’est déclaré lundi soir à Djebel Ammar au gouvernorat de Manouba.

Le feu a ravagé une superficie de sept hectares dont 06 hectares de végétations forestières et d’herbes sauvages ainsi qu’un hectare d’arbres forestiers notamment du pin d’Alep, a indiqué à l’Agence TAP le chef de la direction des forets à Manouba Karim Saad.

Il a ajouté que l’intervention rapide des équipes forestières et des sapeurs-pompiers, appuyées par de renforts de la Direction Générale des Forêts, des unités de la protection civile à Rades et Ariana ainsi que de l’Armée Nationale, a permis de circonscrire les flammes et d’empêcher leur propagation malgré les rafales de vent, ce qui a permis d’atténuer les dégâts et d’intervenir pour protéger 8 maisons grâce à l’utilisation de 10 camions pompiers.