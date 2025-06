Choquant à Sbikha : un homme crève l’œil de son épouse avec une fourchette après une dispute

Un crime d’une extrême violence a profondément choqué l’opinion publique ce lundi à Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan. Un homme dans la quarantaine, père de trois enfants et résident de la localité d’El Friouat, a violemment agressé son épouse à la suite d’un différend conjugal.

Dans un geste d’une brutalité inouïe, il lui a crevé un œil à l’aide d’une fourchette et l’a frappée à plusieurs reprises sur différentes parties du corps. La victime a été transportée d’urgence vers un hôpital de la région de Sousse, où elle reçoit actuellement les soins nécessaires. Alertée, la Garde nationale est rapidement intervenue et a procédé à l’arrestation de l’agresseur. Sur ordre du parquet, il a été placé en détention et une enquête a été ouverte par la brigade spécialisée dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.

Ce drame a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, relançant le débat sur la protection des femmes face aux violences conjugales en Tunisie.