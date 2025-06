Circulation coupée à Tunis : découvrez le programme des “Deux jours sans voitures”

La gouvernorat de Tunis organise la troisième édition de l’événement « Deux jours sans voitures » sur l’avenue Habib Bourguiba, les 28 et 29 juin 2025. La manifestation débutera le samedi de 14h00 à 20h00 et se poursuivra le dimanche de 7h00 à 20h00.

À cette occasion, la circulation sera interrompue entre la place du 14-Janvier et les rues Capitale d’Algérie et Hollande. Cette initiative, visant à promouvoir une mobilité durable et un espace urbain plus convivial, proposera une programmation riche en animations artistiques et culturelles, avec la participation de la Tunisie et de 15 pays partenaires.