500 millions de dollars, jet privé et 16 employés : Cristiano Ronaldo signe le contrat le plus cher de l’histoire du sport

La star portugaise Cristiano Ronaldo, âgé de 40 ans, aurait signé un nouveau contrat monumental avec le club saoudien d’Al-Nassr, considéré comme le plus lucratif de l’histoire du sport, avec des revenus dépassant le demi-milliard de dollars sur deux ans.

Selon le journal britannique The Sun, ce contrat inclurait un salaire quotidien de 670 000 dollars, des primes de performance colossales, une participation dans le capital du club (15 %), ainsi que des bonus pour chaque but, passe décisive ou trophée remporté. Au-delà de ces chiffres astronomiques, l’accord prévoirait également un traitement princier en dehors du terrain, incluant l’usage annuel d’un jet privé (5,5 millions de dollars), un personnel personnel de 16 employés (chauffeurs, cuisiniers, agents de sécurité, etc.), et une prise en charge complète de son quotidien à Riyad.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, visant à faire de Ronaldo un ambassadeur mondial du sport et à promouvoir l’image du royaume sur la scène internationale.