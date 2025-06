Un record mondial : 316 millions de consommateurs de drogues selon l’ONU

Un rapport récent des Nations unies révèle une inquiétante hausse de la consommation mondiale de drogues, atteignant désormais 316 millions de personnes.

Publié par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) depuis Vienne, ce rapport mondial 2024 s’appuie sur des données de 2023 et indique une augmentation de 28 % du nombre de consommateurs en dix ans. Le document souligne en particulier l’essor sans précédent de la production et de la consommation de cocaïne, avec plus de 3 700 tonnes produites en 2023, soit une hausse annuelle de plus d’un tiers. Le nombre d’usagers de cocaïne est passé de 17 millions en 2013 à 25 millions en 2023, un phénomène particulièrement préoccupant dans les pays occidentaux et certaines nations en développement.

L’ONUDC alerte également sur les conséquences dramatiques de cette explosion : multiplication des décès liés à la drogue et intensification des violences entre réseaux de trafiquants, notamment en Amérique latine et en Europe.