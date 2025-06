Prévention de la drogue : le CNFPP offre gratuitement écoute, soutien et orientation aux adolescents

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic de drogues, célébrée chaque année le 26 juin, le Centre national de la famille et de la population (CNFPP) a annoncé la mise à disposition de services gratuits destinés aux jeunes et aux adolescents à travers l’ensemble de ses structures réparties sur tout le territoire tunisien.

Ces services ont pour objectif de sensibiliser cette tranche d’âge aux dangers des drogues et à leurs effets néfastes sur la santé physique et mentale. Le CNFPP propose également, par le biais de ses spécialistes, un accompagnement personnalisé, incluant des conseils, un soutien psychologique, ainsi qu’une orientation vers les structures de soins et d’assistance existantes.

Cette initiative vise à fournir une information fiable et complète, tout en renforçant les capacités de prévention et d’intervention auprès des jeunes.