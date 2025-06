Pollution : Sidi Ali Mekki, Ghar El Melh et 26 autres plages interdites à la baignade en Tunisie cet été

Le ministère de la Santé tunisien a annoncé, le mercredi 25 juin 2025, que 28 points sur le littoral national ont été déclarés impropres à la baignade en raison de la pollution des eaux marines.

Ces zones concernées se répartissent principalement sur Tunis (notamment le plage de la rue Bach Hamba à La Goulette), Ben Arous (avec des sites comme Rades face à la centrale thermique, les plages de la zone du port commercial, plusieurs points à Hammam-Lif et Hammam-Chott, ainsi que les abords de l’embouchure de l’oued Meliane et de l’oued Maïzette), Ariana (Roûad : plage du canal, secteur des lotissements résidentiels, devant le centre d’élevage des chevaux Akrouth) et Bizerte (Sidi Ali Mekki, Ghar El Melh, plage de Jalta, Manzel Jmil et Manzel Abderrahmane). Bien que 71 % des plages contrôlées présentent une eau de bonne qualité, ces 28 points noirs demeurent à éviter. Les autorités appellent à la vigilance et à éviter la baignade dans ces secteurs, tout en poursuivant les opérations de contrôle et en tenant la population informée.

Cette situation préoccupante est aggravée par la prolifération des algues microscopiques et les marées rouges, provoquées, selon les écologistes, par les rejets d’eaux usées domestiques et industrielles, entraînant un changement de couleur des eaux et des odeurs nauséabondes sur plusieurs plages tunisiennes.