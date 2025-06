Le président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, a salué, lors d’une rencontre tenue avant-hier lundi au siège de la présidence à Ramallah, les positions de la Tunisie, direction et peuple, en faveur du peuple palestinien et sa juste cause.

Des positions, a-t-il affirmé, qui ont eu un impact positif dans le soutien aux droits légitimes des Palestiniens à la liberté et à l’indépendance, selon l’agence de presse palestinienne.

Au cours de cette rencontre, l’ambassadeur de Tunisie en Palestine, Habib Ben Farah, a remis au président Mahmoud Abbas un message écrit du président de la République, Kaïs Saïed, réitérant, selon la même source, la position constante et de principe de la Tunisie en faveur du peuple palestinien.

Dans son message, le président Saïed a salué les positions fraternelles exprimées par le président Mahmoud Abbas, la direction palestinienne et le peuple palestinien, à travers l’hommage posthume rendu au martyr tunisien, l’étudiant Fares Khalef.

Il a estimé que ce geste illustre l’unité de la position et de la destinée entre la Tunisie et la Palestine, cause centrale de la nation arabe.

Le président Saied a réaffirmé à son homologue palestinien l’engagement ferme de poursuivre le travail afin de renforcer davantage les liens de fraternité et de promouvoir les relations de coopération entre la Tunisie et la Palestine dans tous les domaines, au service de l’intérêt des deux peuples frères.

Le président Mahmoud Abbas avait, le 9 avril 2025, décerné à l’étudiant tunisien Fares Khaled la distinction de “Chevalier de la Palestine”, à titre posthume.

Celui-ci est décédé le 7 avril 2025 alors qu’il tentait de hisser le drapeau palestinien en haut d’un bâtiment de l’École supérieure des sciences et technologies du design à Den Den.