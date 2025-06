Tunisie : décès de l’animateur Walid Tlili de la radio nationale

La radio nationale tunisienne a annoncé, ce mardi 24 juin 2025, le décès du journaliste et animateur Walid Tlili. La disparition de cet homme de radio dévoué laisse un grand vide au sein de la famille médiatique tunisienne.

Walid Tlili s’était distingué par des émissions de qualité diffusées sur les ondes de la radio nationale, telles que Chanteur de la nuit, Miséricorde pour le monde ou encore Ramadan emplit nos cœurs, qui ont marqué les auditeurs par leur contenu riche et profond. Que Dieu accorde à Walid Tlili Sa miséricorde et apporte patience et réconfort à sa famille, à ses proches et à ses collègues.

Paix à son âme.