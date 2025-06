Tunisie : Alerte du WWF sur la marée rouge et la mort de poissons sur les côtes

Les côtes tunisiennes font actuellement face à des phénomènes préoccupants qui suscitent l’alarme des experts et des autorités. Lors de son intervention dans l’émission Midi Show du 24 juin 2025, Mehdi Issa, directeur du programme marin du WWF pour l’Afrique du Nord, a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la prolifération des microalgues, de la mortalité d’espèces marines et du changement de couleur des eaux observés sur plusieurs plages du pays.

Selon lui, ces événements, liés à des facteurs environnementaux tels que les rejets urbains, les eaux stagnantes riches en nutriments, la hausse des températures et l’absence de vents, provoquent une chute de l’oxygène dissous et menacent la biodiversité marine. Il a insisté sur l’urgence d’adopter des mesures préventives, notamment en renforçant le traitement des eaux usées et en réduisant l’usage de produits chimiques.

Parallèlement, le ministère de l’Agriculture a appelé les habitants et les pêcheurs des zones touchées, notamment entre Khenis et Teboulba, à la prudence : il recommande de s’abstenir de pêcher ou consommer des poissons morts ou suspects, en attendant les résultats des analyses en cours, et d’alerter les autorités en cas de comportements douteux.