Tunisie : plus de 100 décès mensuels sur les routes malgré la baisse des accidents

Haithem Chaâbani, directeur régional du Centre-Ouest à l’Observatoire national de la sécurité routière, a fait un bilan préoccupant de la situation de la sécurité routière en Tunisie lors de son intervention sur Mosaïque FM, le 20 juin 2025.

Malgré une baisse de 17 % du nombre total d’accidents recensés entre janvier et juin 2025 par rapport à la même période en 2024, le nombre de décès liés aux accidents de la route a, lui, connu une hausse alarmante, avec 503 morts en moins de six mois, soit plus de cent victimes chaque mois. Parmi les causes majeures identifiées, le manque de concentration des conducteurs est en tête, responsable à lui seul de 40 % des accidents et d’un tiers des décès. L’excès de vitesse et la conduite sous influence d’alcool restent également des facteurs importants. Le directeur a rappelé l’importance du respect du Code de la route, notamment en période de précipitations, en insistant sur le port de la ceinture, le respect des distances de sécurité et des limitations de vitesse.

Il a également souligné que les motards et les piétons représentent une part significative des victimes, avec respectivement 39 % et 23 % des décès. Enfin, il a adressé ses condoléances pour le récent accident ayant coûté la vie à cinq agents de la Garde nationale, précisant que cet événement tragique n’était pas encore intégré aux statistiques officielles.