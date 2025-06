Tunisie : Démarrage des épreuves du concours de « La Neuvième »

Plus de 33 mille candidats ont entamé, ce jeudi à partir de 8h du matin, les épreuves de l’examen du diplôme de fin d’enseignement de base général et technique (neuvième année de base), session 2025, qui se poursuivra les 19, 20 et 21 juin en cours.

Les résultats seront annoncés le 7 juillet 2025.

Quelque 33 180 candidats, sur un total de 169 308 élèves inscrits en neuvième année de l’enseignement de base général, passent l’examen du diplôme de fin d’enseignement de base général, session 2025. En parallèle, 309 élèves participent à l’examen du diplôme de fin d’enseignement de base technique, sur un total de 5 320 élèves inscrits en neuvième année de l’enseignement de base technique, selon le ministère de l’Éducation.

Les candidats commencent aujourd’hui avec les épreuves de langue arabe et d’anglais. Demain, vendredi, ils passeront les épreuves de français et de sciences de la vie et de la terre, avant de clôturer cet examen par l’épreuve écrite de mathématiques.

D’après le ministère, 3 750 places sont disponibles dans les collèges pilotes pour l’année scolaire 2025-2026.