L’Iran tire une nouvelle salve de missiles sur l’entité sioniste

L’Iran a lancé, ce jeudi matin, une nouvelle salve de missiles balistiques de haute précision en direction de l’entité sioniste, au septième jour de l’escalade militaire déclenchée le 13 juin, selon des sources médiatiques locales.

L’agence de presse Fars a rapporté que des “missiles de pointe vrombissaient au-dessus de Tel-Aviv”, tandis que la télévision d’État iranienne diffusait en direct des images de la ville. Des explosions puissantes et continues ont été entendues à Tel-Aviv et à El-Qods occupée, où la police de l’entité a confirmé “plusieurs impacts” dans différents quartiers, y compris une zone du sud non précisée.

Vers 7h10 (4h10 GMT), une première vague d’explosions a été décrite comme la plus intense enregistrée à El-Qods depuis le début du conflit. À Tel-Aviv, les sirènes d’alerte ont de nouveau retenti entre 7h15 et 7h30, accompagnées de notifications massives sur les applications mobiles du Commandement du front intérieur, indiquant une nouvelle vague d’attaques. Des alertes ont également été signalées dans les régions du nord, du centre et du sud du pays.