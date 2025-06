Tout savoir sur les trois derniers jours de guerre entre l’Iran et Israël

Depuis trois jours, un violent et inédit affrontement oppose l’Iran à Israël, plongeant la région du Moyen-Orient dans une crise militaire et géopolitique d’une ampleur sans précédent. Les événements des dernières heures ont vu une escalade spectaculaire des hostilités, bouleversant totalement les équilibres stratégiques établis depuis des décennies.

Une attaque d’une intensité jamais vue

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’armée iranienne a lancé une offensive massive contre Israël, déployant pour la première fois des missiles balistiques hypersoniques de type « Kheibar » capables de pénétrer les bunkers et les systèmes de défense les plus sophistiqués. En quelques heures, près de 370 missiles balistiques et plus de 100 drones kamikazes ont été tirés depuis différentes zones iraniennes, visant des cibles à travers l’ensemble du territoire israélien, du nord au sud, d’Eilat à Naqoura.

L’une des frappes les plus marquantes a été enregistrée à Petah Tikva, où un missile hypersonique a perforé un abri anti-nucléaire, causant la mort de huit personnes, dont des responsables sécuritaires israéliens de haut rang. D’autres abris similaires auraient également été touchés selon des médias iraniens, bien que les autorités israéliennes gardent le silence sur l’ampleur exacte des destructions.

L’effondrement partiel des défenses israéliennes

Malgré la densité du système Dôme de Fer, Israël n’a pas réussi à intercepter l’intégralité des missiles et drones lancés en simultané. Certaines batteries anti-missiles auraient même subi des dysfonctionnements graves sous la pression de l’attaque, allant jusqu’à s’autodétruire à cause de défaillances techniques liées à la saturation des cibles.

La ville de Kiryat Gat, entre autres, a été sévèrement touchée, transformée en véritable zone sinistrée selon les médias israéliens, qui décrivent « des scènes d’enfer à ciel ouvert ». Des quartiers entiers de Tel-Aviv, Haïfa, Bnei Brak, Goush Dan, le Golan et Eilat ont également subi des bombardements directs, provoquant des destructions matérielles massives.

Cibles stratégiques frappées

L’Iran a ciblé des infrastructures critiques, notamment la raffinerie de Haïfa, pilier du ravitaillement énergétique d’Israël et de certaines régions d’Europe, ainsi que la base aérienne de Nevatim, qui abrite des avions F-35 et d’autres équipements stratégiques. Par ailleurs, la compagnie israélienne d’électricité a confirmé que des portions entières du réseau électrique ont été endommagées, entraînant des coupures massives et compliquant les interventions de secours.

Un bilan humain et économique sous-estimé

Officiellement, Israël reconnaît pour l’instant 13 morts et une centaine de blessés. Cependant, de nombreux observateurs estiment que le bilan réel est bien supérieur, plusieurs personnes étant encore coincées sous les décombres. L’impact économique est déjà considérable, avec des pertes évaluées à environ un milliard de shekels en seulement trois jours selon les autorités fiscales israéliennes.

On estime qu’environ cinq millions d’Israéliens se réfugient actuellement dans des abris souterrains, alors que des sirènes d’alerte retentissent presque toutes les quinze minutes dans les principales villes du pays.

L’Iran prêt à franchir le seuil nucléaire ?

Au-delà de la confrontation militaire, un développement géopolitique majeur est en cours : le Parlement iranien étudie actuellement un retrait potentiel du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP). Des rumeurs non confirmées circulent sur des préparatifs en vue d’un premier essai nucléaire iranien, ce qui constituerait un basculement historique et provoquerait un bouleversement total des rapports de force dans la région et au-delà.

Répercussions sur les marchés mondiaux

Cette montée des tensions a immédiatement fait réagir les marchés financiers :

L’or a frôlé les 3450 dollars l’once.

Le pétrole a atteint les 75 dollars le baril, avec des projections pouvant atteindre les 150 dollars en cas de prolongation du conflit.

Le Bitcoin a dépassé les 106 000 dollars.

L’Ethereum s’est envolé à 2574 dollars.

Une crise d’une ampleur inédite

Jamais depuis sa création, Israël n’avait subi un siège interne d’une telle intensité, avec des frappes directes sur son territoire profond et une incapacité temporaire à sécuriser son espace aérien. Les aéroports restent fermés pour éviter un exode massif des populations, tandis qu’une mobilisation diplomatique internationale s’organise en urgence pour tenter d’éviter une extension incontrôlée du conflit.

Les prochaines heures décisives

Alors que l’Iran affiche clairement sa volonté d’aller jusqu’à la fin du « régime sioniste » et demande aux colons de quitter les territoires occupés, des alliances internationales se dessinent. Des vols militaires chinois ont été détectés en route vers l’Iran, alimentant les spéculations sur un éventuel soutien stratégique de Pékin.

La guerre semble loin d’être terminée. Les prochaines heures pourraient s’avérer décisives dans un conflit qui pourrait, s’il s’intensifie davantage, redessiner entièrement la carte politique et militaire du Moyen-Orient.