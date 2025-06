Samsung QLED et Quantum Dot : Quand la science des couleurs redéfinit le confort visuel

Depuis plus de dix ans, Samsung façonne l’avenir de la qualité d’image avec une technologie d’avant-garde : le Quantum Dot. Derrière ce nom se cache une prouesse scientifique au service du quotidien, qui combine précision colorimétrique, confort visuel et respect de l’environnement. Un choix de technologie qui n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une vision long terme, tournée vers des écrans plus intelligents, plus fiables et plus sûrs.

La technologie Quantum Dot repose sur l’utilisation de nanocristaux capables de transformer la lumière en plus d’un milliard de nuances de couleurs. Ces particules, dont la taille infime influence directement la teinte émise, permettent une reproduction des couleurs d’une fidélité exceptionnelle, même dans les scènes les plus lumineuses. C’est grâce à elles que les téléviseurs Samsung QLED atteignent 100 % du volume colorimétrique, selon des standards de mesure reconnus dans l’industrie.

Mais l’innovation va au-delà de la performance visuelle. Dans un monde où les écrans sont omniprésents dans notre quotidien – travail, divertissement, apprentissage – Samsung répond aussi à une exigence de confort pour les yeux. La technologie Quantum Dot limite efficacement la diffusion de lumière bleue nocive, réduisant ainsi la fatigue oculaire et permettant une utilisation prolongée en toute sérénité, pour tous les membres de la famille.

À cela s’ajoute un engagement pionnier en matière de durabilité. Dès 2014, Samsung a été le premier fabricant à éliminer le cadmium, un métal lourd toxique pourtant longtemps utilisé dans cette technologie. En proposant des écrans sans cadmium, la marque combine haute performance et sécurité, tout en assurant une longévité remarquable de ses téléviseurs, sans phénomène de marquage ou de burn-in, même après plusieurs années d’utilisation.

Cette avance repose sur un solide socle de recherche, avec plus de 150 brevets déposés autour du Quantum Dot, mais aussi sur une reconnaissance internationale traduite par trois certifications clés, garantes de la qualité, de la sécurité et de la fiabilité des téléviseurs Samsung QLED :

Certification “Real Quantum Dot Display” de TÜV Rheinland (Allemagne):

Cette distinction prestigieuse atteste que les téléviseurs Samsung QLED respectent les critères internationaux de la norme IEC 62595-1-6, validant l’utilisation authentique de la technologie Quantum Dot. Elle garantit notamment une séparation nette entre le rouge, le vert et le bleu, offrant une précision colorimétrique inégalée.

Certification de sécurité environnementale par SGS (Suisse):

La technologie Quantum Dot de Samsung, dépourvue de cadmium, a été certifiée par SGS pour sa conformité aux exigences strictes de la directive européenne RoHS. Cela confirme l’engagement de la marque à développer des produits plus sûrs pour la santé et l’environnement.

Certification de confort oculaire par TÜV Rheinland:

Les écrans QLED sont également reconnus pour leur faible émission de lumière bleue, contribuant à un meilleur confort visuel. Cette certification garantit une expérience prolongée sans fatigue oculaire, en phase avec les besoins des familles et des utilisateurs intensifs.

Aujourd’hui, les téléviseurs QLED, et plus récemment les gammes Neo QLED et QD-OLED, incarnent cette vision d’un écran pensé pour durer, s’intégrer à tous les styles de vie, et accompagner les usages d’aujourd’hui avec justesse, élégance et responsabilité.

Avec QLED, Samsung ne propose pas seulement une meilleure image : il offre une expérience visuelle complète, certifiée, durable et respectueuse, fidèle à l’ambition de la marque de placer l’innovation au service du bien-être de tous.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.