Israël sous le feu : attaque massive de l’Iran, bilan humain et dégâts matériels importants

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs villes israéliennes ont été la cible d’une offensive de grande envergure menée par l’Iran en deux vagues successives.

Selon des sources médicales, l’attaque a fait six morts et plus de 240 blessés, dont certains dans un état critique. Les frappes ont visé notamment Tel-Aviv, Rehovot, Bat Yam et Haïfa, causant d’importants dégâts matériels, en particulier à Bat Yam, au sud de Tel-Aviv, où plusieurs immeubles résidentiels et infrastructures ont été lourdement endommagés.

D’après les premières informations disponibles, l’assaut a débuté par le tir d’environ 40 missiles, suivi d’une seconde salve plus massive comptant une cinquantaine de projectiles, dont des missiles tactiques équipés de têtes hautement explosives, selon les médias iraniens, qui n’ont toutefois pas précisé la nature exacte ou la précision de ces engins.