Décès du frère de Latifa Arfaoui : la star tunisienne en deuil

Nos sincères condoléances à la chanteuse tunisienne Latifa Arfaoui suite au décès de son frère, Nourredine. Originaire de Tunisie, Latifa Arfaoui s’est imposée au fil des années comme l’une des grandes voix de la scène musicale arabe.

Installée en Égypte, elle a su conquérir le cœur d’un large public à travers le monde arabe grâce à son talent exceptionnel et son répertoire riche et varié. En cette douloureuse épreuve, nous prions pour le repos de l’âme du défunt et adressons tout notre soutien à Latifa et à sa famille. Paix à son âme.