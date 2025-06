Macron réaffirme : Israël a le droit de se défendre !

À la suite des frappes israéliennes contre l’Iran, Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi 13 juin 2025 le droit d’Israël à assurer sa sécurité et à se défendre, tout en condamnant à nouveau le programme nucléaire iranien. Appelant à la « plus grande retenue » pour éviter une escalade régionale, le président français a indiqué s’être entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le président américain Donald Trump, les chefs d’État d’Arabie saoudite, de Jordanie, des Émirats arabes unis, du Qatar, ainsi que le chancelier allemand et le Premier ministre britannique.

À l’issue d’un Conseil de défense exceptionnel, Macron a assuré que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour protéger les ressortissants français et les intérêts nationaux dans la région. Préoccupé par la situation explosive au Proche et Moyen-Orient, le chef de l’État a également annoncé une conférence de presse consacrée à la crise. De son côté, le Premier ministre François Bayrou a reconnu la gravité « historique » de la situation et insisté sur le droit des États, Israël compris, à se défendre face à de potentielles menaces.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a quant à lui renouvelé son appel à la désescalade et souligné l’urgence de mobiliser la voie diplomatique pour éviter toute aggravation des tensions.