Des délégations de 80 pays arrivent en Égypte pour rejoindre la Caravane Al-Soumoud

Des délégations de plus de 80 pays sont arrivées au Caire pour participer à la “marche mondiale vers Gaza”, une initiative lancée par un large collectif de syndicats, mouvements de solidarité et organisations de défense des droits humains.

Près de 4 000 participants, dont des parlementaires européens et des militants de diverses nationalités, s’apprêtent à marcher jusqu’au poste-frontière de Rafah en réponse à la situation humanitaire catastrophique à Gaza, assiégée par Israël depuis octobre 2023. La Caravane Al-Soumoud, partie de Tunisie et composée de plus de 1 500 militants à bord d’une vingtaine de bus et de centaines de véhicules, a déjà traversé la Libye avant de rejoindre l’Égypte. Les organisateurs soulignent que cette marche pacifique vise à dénoncer les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien, exiger la levée immédiate du blocus et acheminer des aides humanitaires d’urgence.

Tous les participants sont bénévoles et financent eux-mêmes leur engagement, dans un esprit de solidarité internationale et de mobilisation civile non-violente.