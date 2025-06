Astronomique : c’est officiel, Dr Cyrine Ben Dhaou devient la première astronaute tunisienne !

Une page historique s’ouvre pour la science tunisienne. La chercheuse Dr Cyrine Ben Dhaou vient d’être officiellement sélectionnée comme astronaute candidate par Titans Space Industries Inc., devenant ainsi la première scientifique tunisienne à intégrer un programme spatial international axé sur la recherche scientifique. Cette annonce marque une avancée majeure dans la représentation de la Tunisie dans le domaine de l’exploration spatiale.

Durant les trois prochaines années, Dr Ben Dhaou suivra un entraînement intensif en préparation de plusieurs missions scientifiques dans l’espace. Sa première mission est prévue en 2029 et consistera à atteindre une altitude de 300 kilomètres, effectuer deux orbites autour de la Terre, et réaliser des expériences en apesanteur. Elle participera ensuite à une mission d’une semaine complète à bord de la station Titans OrbitalPort, dédiée à la recherche avancée en environnement spatial.

Dr Cyrine Ben Dhaou fera partie d’un équipage composé de personnalités de renom dans le secteur aérospatial, dont Bill McArthur, ancien astronaute de la NASA et commandant de mission, ainsi que Dr V. Vijay, pilote de Boeing 747 et chirurgien cardiothoracique. La formation sera assurée par des experts internationaux, notamment Dr Vladimir Pletser, ancien spécialiste de l’Agence spatiale européenne et détenteur du record mondial de vols en apesanteur, et Dr Mindy Howard, spécialiste de la préparation mentale des astronautes. Ce programme, encadré par des figures reconnues mondialement, garantit un niveau de formation rigoureux et novateur.

Originaire de Tunisie, Cyrine Ben Dhaou a exprimé sa fierté de représenter son pays dans un projet aussi ambitieux. Elle a également salué l’apport de la France, de la Belgique et des États-Unis, pays où elle a poursuivi ses études et mené ses premiers travaux de recherche. Dans son message, elle a tenu à remercier sa famille et ses enseignants, soulignant que chaque étape de son parcours l’a conduite vers cette opportunité exceptionnelle.

Dr Cyrine Ben Dhaou est titulaire d’un doctorat en neurosciences biomédicales. Son travail s’articule autour des effets des environnements extrêmes sur le cerveau humain, une spécialité au croisement de la recherche médicale et des sciences spatiales. Formée dans plusieurs institutions de référence en Europe et en Amérique du Nord, elle a participé à de nombreux projets de recherche internationaux dans les domaines des neurosciences, de la médecine et des technologies spatiales. Elle est également investie dans la vulgarisation scientifique à travers conférences, publications et projets éducatifs.

Dans son message adressé à la nouvelle génération, elle encourage les jeunes à croire en leurs rêves, à questionner le monde qui les entoure, et à tracer leur propre voie à travers la science. Elle rappelle que la curiosité, la persévérance et l’audace sont les clés pour repousser les limites et ouvrir de nouveaux horizons.