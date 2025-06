Mohamed Sghaïer Ouled Ahmed récompensé par le Prix Mahmoud Darwich pour l’ensemble de son œuvre

La première édition du prestigieux Prix Mahmoud Darwich de poésie, de littérature et des arts a été attribuée à titre posthume au grand poète tunisien Mohamed Sghaïer Ouled Ahmed, en hommage à l’ensemble de son œuvre littéraire et à son engagement humaniste et patriotique.

Ce prix, organisé par le Centre des arts, de la culture et des lettres de Ksar Saïd, la Faculté des lettres, des arts et des humanités de La Manouba, ainsi que la chaire ICESCO « Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine », sera remis lors d’une cérémonie prévue le vendredi 13 juin à la bibliothèque El-Kitab à Tunis. L’événement rendra hommage aux deux géants de la poésie arabe contemporaine, Ouled Ahmed et Mahmoud Darwich, avec des lectures poétiques accompagnées par la voix et la musique de l’artiste Aïda Niati. Né en 1955 à Sidi Bouzid, Ouled Ahmed s’est illustré par sa poésie engagée, sa défense des libertés individuelles, de la femme et de la pensée progressiste.

Ami et admirateur de Darwich, il a marqué la scène littéraire par des recueils puissants comme “Le Chant des six jours” ou “Commandement poétique de la révolution tunisienne”. Ce prix consacre son héritage artistique et sa place incontournable dans la poésie arabe moderne.