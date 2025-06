Trump vs Musk : tout comprendre au clash qui secoue les réseaux

Le conflit entre Elon Musk et Donald Trump, autrefois proches alliés, a éclaté de manière spectaculaire à l’été 2025, mettant fin à une relation politique et stratégique qui avait marqué le paysage américain.

En 2024, Musk avait activement soutenu la candidature de Trump, en y investissant des centaines de millions de dollars et en occupant un rôle clé dans l’administration à travers une nouvelle agence chargée de moderniser la bureaucratie fédérale. Leur complicité semblait solide, Musk allant jusqu’à s’afficher publiquement avec Trump, arborant les symboles de sa campagne et multipliant les déclarations en faveur de sa réélection. Mais dès mai 2025, les premiers signes de tensions sont apparus lorsque Musk a annoncé son retrait de son rôle au sein du gouvernement, invoquant la nécessité de se consacrer à ses entreprises. La rupture est devenue officielle en juin, lorsque Musk a publiquement critiqué le projet de loi économique phare de Trump, le qualifiant de désastre budgétaire et dénonçant notamment les coupes dans les subventions pour les véhicules électriques, affectant directement Tesla. Trump a réagi avec virulence, accusant Musk d’ingratitude, menaçant ses entreprises de représailles et remettant en cause son statut de citoyen américain. En réponse, Musk a porté les attaques sur un terrain plus personnel et explosif, suggérant des zones d’ombre dans le passé de Trump et allant jusqu’à appeler à sa destitution. Cette escalade verbale a provoqué un choc politique et économique majeur, entraînant une chute brutale du cours des actions des entreprises de Musk et un affaiblissement de l’image de Trump dans certains cercles économiques.

Aujourd’hui, leur relation semble irrémédiablement rompue, et ce clash spectaculaire entre deux figures emblématiques de l’Amérique contemporaine pourrait avoir des répercussions durables, tant sur le plan politique qu’économique.