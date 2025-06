Viande de l’Aïd : comment conserver et manipuler les carcasses en toute sécurité selon les vétérinaires

La direction générale des services vétérinaires au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, a recommandé d’appliquer un ensemble de règles d’hygiène, la préservation de la santé et le stockage des viandes, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, qui coïncide avec l’été et la hausse des températures.

Les services vétérinaires ont demandé, dans un communiqué publié mercredi, d’éviter le stress et la tension lors du sacrifice pendant le transport et la période précédant l’abattage, tout en ne nourrissant pas les bêtes et en limitant l’eau aux dernières 24 heures (au moins 12 heures) avant l’abattage.

Les services vétérinaires au ministère de l’Agriculture ont recommandé d’abattre les animaux dans un endroit ombragé et propre, en utilisant des équipements et des ustensiles qui ont été nettoyés et désinfectés avant utilisation, et en effectuant toutes les étapes de l’abattage en continu sans interruption, veiller à ne pas salir la viande, en plus de ne pas laver la viande avec de l’eau après avoir terminé le processus de préparation de la carcasse.

Il a également recommandé de stocker les organes (foie, cœur, poumon) immédiatement après l’abattage dans le réfrigérateur à 4 degrés, de laver et de nettoyer les entrailles et les intestins et de les stocker directement dans le réfrigérateur à 4 degrés, en plus de les limiter à deux heures au maximum dans un endroit à l’abri du soleil et aéré, avant de commencer le découpe et le stockage.

Il a également appelé à stocker la viande qui sera consommée pendant les trois premiers jours dans le réfrigérateur à 4 degrés et à stocker la viande à (-18 degrés) pour la viande qui sera consommée 3 jours après l’abattage.

Les services vétérinaires du ministère ont indiqué qu’une liste nominale de 360 vétérinaires bénévoles des secteurs public et privé a été établie pour savoir si des symptômes inhabituels sont observés sur la carcasse pendant les jours de l’Aïd.