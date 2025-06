Tunisie-Aïd Al-Idha : Rationalisez votre consommation d’eau, avertit la SONEDE

À l’occasion de l’Aid Al-Idha qui coïncide, cette année, avec une période caractérisée par la hausse des températures, la Société Nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a appelé, mercredi, les citoyens à rationaliser leur consommation en eau et à reporter les usages secondaires après 18h, et ce, afin de limiter les fortes demandes en eau.

La SONEDE a rassuré, dans un communiqué, que « toutes les mesures nécessaires visant à assurer l’approvisionnement en eau ont été prises, notamment la mobilisation de 1265 agents la période de l’Aid, dont 950 agents d’astreinte et 315 agents qui assurent une permanence, ainsi que 630 gardiens d’ouvrages hydrauliques.

Et d’ajouter que les numéros des sièges des districts dans les différents gouvernorats du pays, ainsi que le numéro vert gratuit (80 100 319) de la cellule centrale ont été mis à la disposition des clients pour tout renseignement ou réclamation, et ce, 24h/ 24h, tout au long des journées de l’Aid.

La société a réitéré, en outre, que les services de la société interviendront pour faire face aux perturbations et aux coupures de l’eau, en cas de besoin, estimant que « les pannes peuvent survenir, surtout qu’elle gère un réseau de 59 mille km, et plus de 4000 stations de pompage et réservoirs».