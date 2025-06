Hajj 2025 : des montres intelligentes pour les pèlerins tunisiens âgés

Pour la première fois, le ministère tunisien des Affaires religieuses a équipé 200 pèlerins âgés de montres intelligentes afin de faciliter leur géolocalisation durant le pèlerinage à La Mecque.

Ces dispositifs permettent également de surveiller en temps réel des indicateurs de santé essentiels tels que la tension artérielle et le taux de glycémie, particulièrement utiles pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Selon Kamel Azzouz, directeur du Hajj et de la Omra au sein du ministère, l’état de santé général des pèlerins tunisiens est satisfaisant, et aucun cas préoccupant n’a été signalé. Il a aussi souligné les efforts du personnel accompagnateur, malgré un effectif limité, pour assurer un encadrement sanitaire et religieux optimal. Les conditions d’hébergement à Arafat ont connu une nette amélioration cette année, avec des tentes équipées de climatiseurs désertiques et des passages aménagés en gazon synthétique. Par ailleurs, les pèlerins sont invités à éviter toute sortie entre 10h et 16h afin de se protéger des coups de chaleur.

De son côté, Tunisair a programmé 44 vols aller-retour pour la saison 2025, permettant le transport de 5 500 pèlerins entre le 18 mai et le 25 juin depuis six aéroports tunisiens. Le coût du pèlerinage pour cette année a été fixé à 20 700 dinars, pour un total d’environ 11 000 participants.