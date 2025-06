Tunisie : Conseils de Santé pour un Aïd al-Adha sain et sécurisé

À l’approche de l’Aïd al-Adha, l’Autorité nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a publié ce mardi un communiqué de sensibilisation destiné aux citoyens, incluant une série de recommandations préventives pour garantir la salubrité des sacrifices, la qualité de la viande et la santé publique.

L’Autorité recommande de choisir des bêtes saines, présentant des signes de vitalité tels que la clarté des yeux, l’absence d’écoulements ou d’infections au niveau de la bouche et du nez, tout en évitant les animaux montrant des signes de maladie (toux, diarrhée, blessures, abcès, gonflements ou ballonnements).

Elle insiste sur la nécessité de transporter l’animal dans de bonnes conditions, en lui offrant un abri bien aéré, ombragé, avec de l’eau potable. Elle déconseille l’usage de concentrés alimentaires dans les derniers jours avant l’Aïd et recommande de laisser reposer l’animal durant les 24 heures précédant l’abattage, en ne lui donnant que de l’eau.

Concernant l’abattage, l’Autorité recommande un endroit propre et ombragé, un boucher expérimenté utilisant des outils tranchants et propres, et un égorgement rapide pour permettre une saignée complète avant l’écorchage.

Il est interdit de gonfler la carcasse à la bouche — il faut utiliser un appareil de gonflage — pour éviter la contamination. Il est crucial de respecter les normes sanitaires durant l’écorchage, notamment en évitant l’utilisation d’eau sur la carcasse, de retirer rapidement les viscères, de les placer dans des récipients propres, et de bien laver les intestins avant de les réfrigérer à +4°C.

La carcasse doit être suspendue à l’abri du soleil pour une durée n’excédant pas trois heures après l’abattage. Il est important de vérifier la couleur normale des viandes et des organes (rosée), et de contrôler le foie, les poumons et le cœur, qui doivent être exempts de kystes ou autres infections. En cas de doute, il faut contacter un vétérinaire et ne pas consommer les parties suspectes.

En présence de kystes hydatiques, les organes atteints doivent être bouillis pendant 10 minutes avant élimination ou enterrés avec de la chaux vive.

Concernant la découpe et la conservation de la viande, l’Autorité recommande de laver fréquemment les mains et les ustensiles, de réserver un espace propre à la découpe, et de conserver les viandes dans des sacs alimentaires au réfrigérateur ou au congélateur selon la durée de consommation prévue.

Elle rappelle aussi l’importance de traiter la peau, de la saler rapidement après l’abattage, de nettoyer les outils et lieux de sacrifice, et de se débarrasser des déchets de façon hygiénique pour éviter toute pollution ou présence d’animaux errants.

Enfin, l’Autorité appelle les citoyens à n’acheter de la viande que dans des points de vente agréés, soumis au contrôle vétérinaire et affichant les tampons sanitaires, avec présentation dans des vitrines réfrigérées.

Un numéro vert et des contacts de vétérinaires sont mis à disposition pour signaler ou consulter en cas de doute sur la salubrité de la viande ou du sacrifice. L’Autorité réaffirme son engagement à garantir une fête saine et sûre pour tous.