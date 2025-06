Décès de Samiha Ayoub, icône du théâtre arabe, à l’âge de 93 ans

Le monde artistique arabe a perdu l’une de ses figures emblématiques ce mardi 3 juin 2025, avec la disparition de la grande comédienne égyptienne Samiha Ayoub à l’âge de 93 ans, dans sa résidence du quartier Zamalek au Caire. Connue comme la “dame du théâtre arabe”, Samiha Ayoub laisse derrière elle un héritage artistique exceptionnel, salué par de nombreux artistes et intellectuels à travers le monde arabe. Diplômée de l’Institut supérieur des arts dramatiques en 1953, où elle fut formée par le maître Zaki Toleimat, elle a marqué la scène théâtrale avec plus de 170 pièces mémorables, dont Rabi’a Al-Adawiyya , Sikkat Al-Salamah et Le Cercle de craie caucasien . Sa carrière s’est également distinguée au cinéma ( Ard Al-Nifaq , Fajr Al-Islam , Bayn Al-Atlal ) et à la télévision avec des rôles marquants dans des séries telles que Al-Daw’ Al-Sharid , Awan Al-Ward et Al-Tawoos . Son dernier rôle remonte à la série Hadret Al-Omda diffusée durant le Ramadan 2023. La disparition de Samiha Ayoub constitue une immense perte pour le patrimoine culturel égyptien et arabe.