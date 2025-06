Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed El Amiri, a annoncé ce lundi que l’initiative lancée par la chambre, visant à proposer de la viande d’agneau importée de Roumanie à des prix réduits, débutera ce mardi.

Les prix de vente au kilogramme seront compris entre 37,500 et 38,000 dinars, contre 38,900 dinars auparavant. Cette opération concernera plusieurs points de vente, notamment le marché central, le marché Sidi Bahri à Tunis, ainsi que des zones comme El Kabaria et Bab Jebli à Sfax, en plus des quartiers d’El Omrane et Djebel Lahmar. L’initiative sera également étendue aux différentes régions du pays.

Ahmed El Amiri a précisé que cette démarche a été rendue possible grâce à la collaboration avec les députés régionaux et la direction régionale du commerce de Tunis. Il a ajouté que seulement quatre conteneurs de viande d’agneau roumain ont été importés pour cette opération.