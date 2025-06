Baccalauréat : 6 conseils psychologiques et nutritionnels pour réussir ses examens

À la veille des examens du baccalauréat, alors que l’anxiété gagne les candidats, il devient essentiel de préserver son équilibre psychologique pour optimiser ses performances. Le psychologue en éducation, Aatef Lebbadi, propose six conseils clés pour bien gérer la semaine des examens, en insistant sur l’importance de la confiance en soi et de l’organisation.

Il recommande de revoir uniquement les résumés et cartes mentales la veille, d’éviter l’apprentissage de nouvelles notions et de dormir suffisamment pour assurer un bon niveau de concentration. Le matin de l’épreuve, un réveil anticipé, un petit déjeuner équilibré (œufs, pain complet, fruits comme la banane, et quelques fruits secs) ainsi qu’une révision rapide des titres principaux sont suggérés. Sur le chemin, il est conseillé d’écouter de la musique calme ou de pratiquer la respiration profonde pour réduire le stress. En salle, il faut ignorer les autres et commencer par les questions les plus simples, en gérant son temps selon la valeur de chaque question. Après l’examen, éviter les discussions sur les réponses permet de rester serein pour les épreuves suivantes. En complément, il est fortement conseillé d’adopter une bonne hygiène de vie : boire suffisamment d’eau, éviter les boissons énergisantes, manger léger mais nutritif, et pratiquer quelques étirements pour relâcher la tension musculaire. Une bonne santé physique soutient une performance mentale optimale, essentielle pour réussir cette étape cruciale.