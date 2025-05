Décès de la journaliste Jannet Barhoumi : une voix engagée s’éteint

La Tunisie a perdu ce vendredi 30 mai 2025 une voix forte et engagée : la journaliste Jannet Barhoumi s’est éteinte, laissant derrière elle un profond vide dans le paysage médiatique associatif.

Présentatrice à la radio communautaire Aml et présidente de l’association éponyme, elle incarnait une figure de résilience et de détermination. Malgré son handicap, Jannet Barhoumi n’a jamais cessé de militer pour les droits et les libertés, notamment ceux des personnes en situation de handicap, avec une voix qui résonnait avec force et conviction sur les ondes.

La Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), profondément attristé par cette perte, a salué la mémoire d’une collègue exemplaire, symbole d’espoir et de lutte. Que son âme repose en paix.