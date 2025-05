Épidémie de choléra à Khartoum : 70 morts en 48h, l’eau potable en cause

Une violente épidémie de choléra frappe actuellement Khartoum, causant la mort de 70 personnes en seulement deux jours, selon un communiqué alarmant du ministère soudanais de la Santé.

Entre mardi et mercredi, les autorités sanitaires ont recensé un total de 2 119 nouvelles infections et 70 décès, aggravant un bilan déjà lourd : 2 729 cas et 172 morts enregistrés en une semaine, dont 90 % concentrés dans l’État de Khartoum. Cette flambée fait suite à des frappes de drones attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR), en conflit avec l’armée soudanaise, qui ont endommagé les infrastructures essentielles d’eau et d’électricité.

Le manque d’accès à l’eau potable alimente la propagation rapide de la maladie, malgré un taux de rétablissement de 89 % chez les patients isolés. La situation sanitaire à Khartoum devient de plus en plus critique, appelant à une intervention humanitaire urgente.