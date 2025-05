Nuit calme avec des températures allant jusqu’à 26°C dans le sud-ouest

Le temps sera globalement stable cette nuit, avec un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays. Le vent soufflera du secteur nord sur les régions nord et centre, et du secteur est sur le sud ; il sera relativement fort à localement fort près des côtes, mais faible à modéré à l’intérieur des terres.

La mer sera agitée à localement très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et peu agitée sur les autres côtes. Les températures nocturnes varieront entre 14 et 18°C dans les zones ouest du nord et du centre, entre 19 et 24°C dans les autres régions, et atteindront jusqu’à 26°C dans le sud-ouest du pays.