L’Irlande, premier pays d’Europe à interdire le commerce avec l’occupation israélienne

Selon le Financial Times, l’Irlande s’apprête à devenir le premier pays de l’Union européenne à proposer un projet de loi visant à interdire le commerce avec l’occupation israélienne.

Le texte ciblera spécifiquement les entreprises opérant dans les colonies situées en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Harris, devrait entamer mardi la rédaction du projet, qui exclura les services comme la location de logements via des plateformes telles qu’Airbnb, tout en exemptant les produits palestiniens, comme l’huile d’olive, provenant de ces territoires. Cette initiative intervient en réaction à l’escalade des violences et aux crimes de guerre commis à Gaza, selon Harris, qui espère soumettre le texte au parlement d’ici juin. Cette démarche fait écho à une volonté croissante au sein de l’UE de réévaluer l’accord de partenariat signé avec Israël en 1995, à la lumière du « désastre humanitaire » à Gaza.

Des voix s’élèvent également ailleurs en Europe, avec notamment la suspension des négociations commerciales par le Royaume-Uni et les appels de plusieurs pays, dont la France, l’Espagne, le Canada et Malte, à un cessez-le-feu immédiat et à la reconnaissance d’un État palestinien.