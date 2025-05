Gabès étouffe : 3 jeunes manifestants en prison pour avoir dit non à la pollution

Trois jeunes originaires de Gabès ont été placés en détention à la suite de leur participation à une manifestation dénonçant la grave pollution environnementale dans leur région.

Selon Me Bassem Trifi, avocat et président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), ces jeunes protestaient contre la dégradation de l’environnement et la pollution industrielle persistante qui affecte la santé des habitants et les ressources en eau. Poursuivis sur la base des articles 79 et 127 du Code pénal, ils sont accusés d’attroupement illégal et de violences contre un agent public. L’un d’eux, Mohamed Ali Trimi, aurait été arrêté alors qu’il tentait de porter secours à un citoyen agressé par des policiers.

L’association Intersection pour les droits et les libertés dénonce une agression subie par Trimi en détention et exige la levée des charges ainsi que la libération immédiate des trois jeunes, soulignant que leur action s’inscrivait dans un combat légitime contre la pollution qui étouffe la région de Gabès.