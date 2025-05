Boom des exportations tunisiennes d’agrumes : une hausse de 46 % en 2024–2025

Les exportations tunisiennes d’agrumes ont connu une hausse remarquable de 46 % durant la campagne 2024-2025, s’étendant du 17 octobre 2024 au 8 mai 2025, atteignant 12 455 tonnes contre 8 510 tonnes la saison précédente, selon les données de la note de veille publiée par l’Observatoire national de l’agriculture.

En valeur, ces exportations ont augmenté de 28 %, générant des recettes de 37,74 millions de dinars contre 29,45 millions l’année dernière. Le marché libyen demeure la principale destination, absorbant 52,6 % des volumes exportés, suivi du marché français (45,6 %) et des pays du Golfe (1,4 %). Le maltaise reste la variété la plus exportée, représentant 45 % des volumes, devant le naveline (30 %) et le citron (22 %). La saison a été marquée par un dynamisme accru vers la Libye et un recul des ventes de maltaise vers la France.

L’Observatoire souligne l’importance de poursuivre les efforts de diversification des marchés, d’amélioration de la qualité des produits et de renforcement de la logistique afin d’assurer la pérennité et la compétitivité de ce secteur stratégique à l’international.