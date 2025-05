Décès d’Asma Ben Mustapha, fille de Foued Mebazaa et épouse d’Aziz Zouhir

La communauté sportive tunisienne est en deuil. L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé, via sa page officielle, le décès de Madame Asma Ben Mustapha, fille de l’ancien président de la République tunisienne récemment disparu, Foued Mebazaa, et épouse du regretté Aziz Zouhir, ancien président emblématique du club sang et or.

La nouvelle a suscité une vive émotion parmi les supporters et les proches du club, qui ont salué la mémoire d’une femme discrète, profondément respectée et liée à deux figures marquantes de la vie politique et sportive tunisienne.

À cette occasion douloureuse, le club a adressé ses plus sincères condoléances à la famille de la défunte, priant Dieu de l’entourer de Sa miséricorde et de l’accueillir dans Son paradis éternel.

Paix à son âme.