Ce soir : orages, pluies et grêle attendus sur le nord et le centre

En début de soirée de ce mardi, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies, et parfois de chutes de grêle par endroits, sont attendues sur les régions du nord et du centre.

Par la suite, le ciel deviendra partiellement nuageux sur la majorité des régions. Les températures nocturnes varieront entre 19 et 23°C sur le nord et le centre, entre 24 et 30°C sur le sud, atteignant jusqu’à 33°C dans le sud-ouest. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, devenant relativement forts à localement forts près des côtes et dans le sud, avec des phénomènes de sable par endroits. Ailleurs, ils seront faibles à modérés.

La mer sera agitée à localement très agitée sur les côtes est, et peu agitée à agitée au nord.