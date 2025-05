Pèlerinage 2025 : Tunisair assure 44 vols aller-retour pour transporter 5500 pèlerins

Quarante quatre vols aller-retour au départ et à l’arrivée de six aéroports tunisiens seront assurés par la Compagnie aérienne nationale Tunisair, pour l’édition 2025 du pèlerinage (Hajj), afin d’assurer le transport de 5500 pèlerins, sur la période entre le 18 mai et le 25 juin 2025.

Selon un communiqué de la compagnie, les départs débuteront le 18 mai et se poursuivront jusqu’au 31 mai 2025, et seront répartis à raison de 9 vols vers Médine (entre le 18 et le 23 mai) et 13 vols vers Djeddah (entre le 24 et le 31 mai).

Les aéroports concernés sont les suivants :

Tunis-Carthage : 3 vols vers Médine et 10 vers Djeddah

Sfax-Thyna : 2 vols vers Médine et 2 vers Djeddah (le vol de Sfax vers Médine est contracté avec Tunis)

Monastir-Habib Bourguiba : 2 vols vers Médine et 1 vers Djeddah

Tabarka-Ain Drahem : 1 vol vers Médine

Tozeur-Nefta : 1 vol vers Médine

Gafsa-Ksar : 1 vol vers Médine

La phase retour se déroulera entre le 12 juin et le 25 juin 2025. Tunisair assurera à cette occasion 22 vols retour depuis Djeddah et Médine afin de rapatrier les pèlerins.

Tunisair a également annoncé qu’elle offre aux pèlerins une franchise bagages incluant deux pièces de bagages de 23 kg chacune, 5 litres d’eau “Zamzam” et un bagage cabine de 8 kg.

Un dispositif d’assistance est prévu pour informer les familles sur le transport et le retour des pèlerins (Depuis la Tunisie : (+216) 8110 77 77

Depuis l’étranger : (+216) 70 019 160).