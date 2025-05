Bijoux et argent volés pour plus de 280 000 dinars : un bijoutier complice arrêté

Bijoux et argent volés pour plus de 280 000 dinars

Un cambrioleur redouté, surnommé “Chabah” (le fantôme), a été placé en détention par décision du juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Grombalia.

Ce malfaiteur est accusé d’avoir perpétré une série de vols ciblant les résidences de médecins, d’hommes d’affaires et de hauts responsables. Profitant de leur absence, il s’introduisait discrètement dans leurs domiciles pour y dérober de l’argent et des bijoux de grande valeur, souvent appartenant aux épouses de ses victimes. Les investigations menées par les autorités ont mis en lumière au moins sept cambriolages, pour un préjudice estimé à près de 80 000 dinars en numéraire et plus de 200 000 dinars en bijoux en or. Un bijoutier complice, ayant acquis certains des objets volés, a également été interpellé dans le cadre de l’enquête.