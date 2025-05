Vers des écoles sans tabac : 19 établissements primaires s’engagent pour la santé des enfants

Dans le cadre d’une initiative nationale visant à promouvoir un mode de vie sain chez les enfants, dix-neuf écoles primaires tunisiennes, principalement situées en zones rurales, ont signé le pacte national pour un espace scolaire sans tabac.

Cette démarche s’inscrit dans le projet « Kids’ Athletics », lancé le 17 mai par le bureau de l’OMS à Tunis, en collaboration avec plusieurs ministères et institutions, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Santé, celui de l’Éducation, et la Fédération tunisienne d’athlétisme. Ce projet novateur, qui cible plus de 7 000 enfants, vise à intégrer l’activité physique dans le quotidien scolaire comme levier de prévention contre les comportements à risque, tels que le tabagisme et la sédentarité. Une formation spécifique a été dispensée à 19 enseignants pour leur permettre d’animer les séances sportives de manière ludique et éducative. Cette initiative répond à des données préoccupantes : selon les dernières statistiques nationales de 2024, 14,1 % des élèves âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac, et la prévalence atteint 22,8 % en incluant les cigarettes électroniques.

Le projet représente ainsi un engagement fort pour la santé physique et mentale des enfants, tout en contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable, notamment en matière de santé et d’éducation de qualité.