Départ du premier vol des pèlerins Tunisiens vers les Lieux Saints

Le départ du premier vol des pèlerins tunisiens a eu lieu aujourd’hui dimanche à dix heures du matin de l’aéroport des pèlerins de Tunis vers les lieux saints, via la compagnie aérienne nationale Tunisair, à destination de Médine, et transportant 260 pèlerins, pour accomplir les rites du pèlerinage de l’année 1446 de l’Hégire.

Les pèlerins ont afflué tôt vers l’aéroport, faisant leurs adieux à leurs proches dans une tente aménagée à cet effet, à l’aéroport. Les pèlerins ont bénéficié d’un bon accueil et d’une organisation logistique rigoureuse.

Le départ du deuxième vol de pèlerinage de cette saison a eu dimanche également, à midi moins un quart, transportant environ 274 pèlerins via la compagnie aérienne saoudienne, en direction de Médine après leur arrivée à l’aéroport international de Djeddah, avant de se rendre à La Mecque pour accomplir les rites du cinquième pilier de l’Islam (le pèlerinage), généralement observés du 8 au 13 Dhul Hijja 1446 H.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a déclaré aux médias, après avoir accompagné les pèlerins en compagnie du ministre du Transport, Rachid Amri, et de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie, Abdelaziz Al-Saqr, que les préparatifs pour la saison du Hajj 2025 correspondant à 1446 H ont commencé dès la fin de l’année dernière.

Il a ajouté que dès le premier trimestre 2025, les pèlerins ont été formés aux étapes et aux rites du Hajj. Il a précisé que des accompagnateurs et des guides seront présents pour aider les pèlerins à accomplir les rites du Hajj.

Il a indiqué que le bureau des pèlerins se compose de 330 personnes: 60 personnes dans la mission sanitaire, 100 guides, et le reste en tant qu’accompagnateurs.

Il a mentionné que la moyenne d’âge des pèlerins cette saison est de 55 ans, le plus âgé ayant 92 ans et le plus jeune 23 ans, exprimant l’espoir que la saison du Hajj soit réussie et exceptionnelle.

Le nombre total de pèlerins pour cette saison est de 10 982, dont 60 % sont des femmes et 40 % des hommes. 18 vols se rendront à Médine pour transporter 1 612 pèlerins, contre 25 vols vers Djeddah pour transporter 6 370 pèlerins. Le dernier vol de départ depuis le terminal 2 aura lieu le 1er juin 2025, à destination de Djeddah.

De son côté, le ministre du Transport, Rachid Amri, a déclaré aux médias que le terminal 2 de l’aéroport Tunis-Carthage (aéroport des pèlerins) a été préparé pour bien accueillir la saison du Hajj. Il a ajouté que le vol du retour aura lieu entre 10 et 15 jours après la fin des rites du Hajj.

Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie, Abdelaziz Al-Saqr, a exprimé ses vœux de réussite à tous les pèlerins pour l’accomplissement de ce devoir sacré.

Il a précisé que cette année, “la saison du Hajj sera différente et exceptionnelle en raison de l’exigence des autorités saoudiennes de présenter une autorisation ou un visa de pèlerinage, toute infraction exposant l’individu à des sanctions”.